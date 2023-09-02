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Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)

Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Чотири людини постраждали 2 вересня внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами території Нікопольського району, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах", - повідомив він.

За словами Лисака, постраждали четверо людей - чоловіки віком 40, 52 та 63 років, а також 60-річна жінка. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди, лінії електропередачі, трактор і чотири легкові авто.

Фото 2 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 3 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 5 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 6 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 7 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 8 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 9 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото 10 — Росіяни п'ять разів за день обстрілювали Нікопольщину: постраждали четверо людей (ФОТО)
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що напередодні, 1 вересня, окупанти двічі обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Повідомлялося про пошкодження 15 приватних домоволодінь та постраждалу 81-річну жінку.

Зазначимо також, що 28 серпня чотири людини постраждали внаслідок атаки на Нікополь із застосуванням дрону-камікадзе, було також пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок чергового удару російських військ по Нікополю 25 серпня в місті загинув 59-річний чоловік, було пошкоджено п'ять приватних будинків.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов