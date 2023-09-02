Россияне пять раз за день обстреливали Никопольский район: пострадали четыре человека (ФОТО)

Четыре человека пострадали 2 сентября в результате обстрелов российскими оккупационными войсками территории Никопольского района, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам", - сообщил он.

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По словам Лысака, пострадали четыре человека - мужчины в возрасте 40, 52 и 63 лет, а также 60-летняя женщина. Поврежден инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Пострадали 14 частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередачи, трактор и четыре легковых автомобиля.

Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA Фото: Днепропетровская областная прокуратура Фото: Днепропетровская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним, что накануне, 1 сентября, оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Сообщалось о повреждении 15 частных домовладений и пострадавшей 81-летней женщине.

Отметим также, что 28 августа четыре человека пострадали в результате атаки на Никополь с применением дрона-камикадзе, также было повреждено админздание. В результате же очередного удара российских войск по Никополю 25 августа в городе погиб 59-летний мужчина, были повреждены пять частных домов.