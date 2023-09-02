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Россияне пять раз за день обстреливали Никопольский район: пострадали четыре человека (ФОТО)
Четыре человека пострадали 2 сентября в результате обстрелов российскими оккупационными войсками территории Никопольского района, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам", - сообщил он.
По словам Лысака, пострадали четыре человека - мужчины в возрасте 40, 52 и 63 лет, а также 60-летняя женщина. Поврежден инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Пострадали 14 частных домов, хозяйственные постройки, линии электропередачи, трактор и четыре легковых автомобиля.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что накануне, 1 сентября, оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Сообщалось о повреждении 15 частных домовладений и пострадавшей 81-летней женщине.
Отметим также, что 28 августа четыре человека пострадали в результате атаки на Никополь с применением дрона-камикадзе, также было повреждено админздание. В результате же очередного удара российских войск по Никополю 25 августа в городе погиб 59-летний мужчина, были повреждены пять частных домов.