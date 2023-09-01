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Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Российские оккупационные войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии 1 сентября. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, повреждены 15 частных домов. Из одного из них спасатели достали 81-летнюю женщину. Ей оказали помощь, она будет лечиться амбулаторно. Повреждены также 11 хозяйственных построек, авто, 15 солнечных панелей, а также линии электропередачи и газопровод.

Также глава области сообщил, что по уточненной информации, в результате утренних обстрелов Великомихайловской общины Синельниковского района есть разрушения.

"Побиты три жилых дома. А из-за оборванных электросетей без света остались более 450 семей. На данный момент их дома уже запитали. Ту же общину агрессор обстрелял и днем. К счастью, без пострадавших", - отметил Лысак.

Фото 2 — Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 3 — Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA
Фото 5 — Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии (ФОТО)
Фото: Telegram/dnipropetrovskaODA

Напомним также, что 28 августа четыре человека пострадали в результате атаки на Никополь с применением дрона-камикадзе, было также повреждено админздание. В результате очередного удара российских войск по Никополю 25 августа в городе погиб 59-летний мужчина, были повреждены пять частных домов.

20 августа оккупанты атаковали районный центр из тяжелой артиллерии: тогда получила осколочное ранение и была госпитализирована 74-летняя женщина. Повреждены были также пять частных домов. До этого город обстреливался 17 августа: тогда пострадавших не зафиксировали.

Автор:
Тимофей Беспятов