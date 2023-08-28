Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. На рассвете 28 августа враг атаковал Кривой Рог ракетами. Пострадали жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу", - отметил Лысак.

По его словам, разрушены два дачных дома. Еще 5 – изуродованы. Также загорелось хозяйственное сооружение.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются.

Кроме того, оккупанты дважды за ночь атаковали из артиллерии Никопольский район. Обстреляли Марганецкую и Мировскую общины. Повреждение получил жилой дом.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, утром 22 августа враг атаковал Кривой Рог ракетами. Пострадал мужчина.

Также 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу 31 июля. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, другая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

Тогда погибли шесть человек, пострадали более 80, среди них 7 детей.