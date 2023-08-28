Оккупанты атаковали Никополь дроном: повреждено админздание, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате обстрела российскими оккупационными войсками Никополя 28 августа. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, атака была совершена дроном-камикадзе. Пострадавшие же значительных повреждений не получили и будут лечиться дома. В то же время отмечается, что в городе повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Также повреждены пять автомобилей.

Другие подробности пока неизвестны. Кроме того, российская армия в понедельник накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину. О пострадавших там не сообщается.

Напомним также, что в результате очередного удара российских войск по Никополю 25 августа в городе погиб 59-летний мужчина, было повреждено пять частных домов.

20 августа оккупанты атаковали районный центр из тяжелой артиллерии: тогда получила осколочное ранение и была госпитализирована 74-летняя женщина. Повреждены были также пять частных домов. До этого город обстреливался 17 августа: тогда пострадавших не зафиксировали.