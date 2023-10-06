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Враг обстрелял Волчанск: уничтожен жилой дом (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня армия РФ обстреляла Волчанск Чугуевского района", - отметил он.
По словам главы области, в результате попадания уничтожен жилой дом на 3 квартиры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также пострадали 3 гражданских людей, проживавших в доме.
"76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность", - сообщил Синегубов.
Он уточнил, что все трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.
Напомним, утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки погибли ребенок и женщина, 28 человек получили ранения.
А 5 октября россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли более 50 человек, в том числе один ребенок. Все они были на поминальном обеде за погибшим односельцем.