Враг обстрелял Волчанск: уничтожен жилой дом (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. 6 октября враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В результате вражеской атаки уничтожен жилой дом на 3 квартиры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня армия РФ обстреляла Волчанск Чугуевского района", - отметил он.

По словам главы области, в результате попадания уничтожен жилой дом на 3 квартиры.

Также пострадали 3 гражданских людей, проживавших в доме.

"76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность", - сообщил Синегубов.

Он уточнил, что все трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки погибли ребенок и женщина, 28 человек получили ранения.

А 5 октября россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли более 50 человек, в том числе один ребенок. Все они были на поминальном обеде за погибшим односельцем.