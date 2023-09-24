АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Враг обстрелял Запорожскую область из авиации и РСЗО: погиб мужчина

война
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 23 сентября враг нанес 72 удара по 25 населенным пунктам. В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Зафиксировано 6 РСЗО-обстрелов Беленького, Малиновки, Степного и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному и Новодаровке, а также 6 авиаударов по Орехову и Роботиному", - отметил Малашко.

Он добавил, что 57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Ольговского, Затишье, Луговского, Белогорья, Малой Токмачки, Плавней, Каменского и Малых Щербаков.

По словам главы области, в результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.

Кроме того, за сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Накануне в результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова. Тогда враг нанес 86 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько