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Враг обстрелял Запорожскую область из авиации и РСЗО: погиб мужчина
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 23 сентября враг нанес 72 удара по 25 населенным пунктам. В результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Зафиксировано 6 РСЗО-обстрелов Беленького, Малиновки, Степного и Лукьяновского, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному и Новодаровке, а также 6 авиаударов по Орехову и Роботиному", - отметил Малашко.
Он добавил, что 57 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Ольговского, Затишье, Луговского, Белогорья, Малой Токмачки, Плавней, Каменского и Малых Щербаков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам главы области, в результате артудара по Малой Токмачке погиб 53-летний мужчина.
Кроме того, за сутки поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Накануне в результате артобстрела погибла 82-летняя жительница Орехова. Тогда враг нанес 86 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области.