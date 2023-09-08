Враг совершил атаку на Запорожье: один человек пострадал

В пятницу, 8 сентября, около 6:40 в Запорожье прогремели взрывы. Армия страны-агрессора нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", - отметил Малашко.

В настоящее время зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Кроме того, известно об одном пострадавшем человеке.

Подсчет повреждений продолжается. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Заметим, 6 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Запорожья. В результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры.