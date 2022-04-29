Враги обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Ночь более или менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Предварительно, люди не пострадали. Но еще уточняем", — написал он

Напомним, российская армия сосредоточилась на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.