Вороги обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарські будівлі. Попередньо, люди не постраждали. Але ще уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, російська армія зосередилася на утриманні позицій у районі міста Харкова і продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб отримати повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.