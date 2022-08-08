ВСУ сбили 4 ракеты "Калибр" выпущенные с акватории Черного моря

Вооруженные силы Украины сбили 4 крылатые ракеты “Калибр”, которые российские военные выпустили с акватории Черного моря. Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр» из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели", — сказано в сообщении.

Согласно ему, одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Напомним, российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал" для нанесенного удара по военным объектам в Винницкой области 7 августа. Во время этой атаки в регионе с опозданием включили воздушную тревогу, что было связано с тактико-техническими характеристиками ракеты "Кинжал".