В ВСУ объяснили, почему в Винницкой области могли поздно объявить воздушную тревогу во время ракетного удара

Российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал" для нанесенного удара по военным объектам в Винницкой области 7 августа. Во время этой атаки в регионе с опозданием включили воздушную тревогу, что было связано с тактико-техническими характеристиками ракеты "Кинжал".

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В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Х-47М " Кинжал " — новейший тип ракет, находящийся на вооружении России. Боевая часть ракеты составляет 500 кг, скорость ракеты 3500 – более 12000 км/ч.

"После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч. Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим в Вооруженных силах Украины средствам противовоздушной обороны эффективно выявлять и уничтожать ее", - объяснили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что после принятия на вооружение российской армии в 2018 году выпустили около 20-30 Х-47М. При этом с 24 февраля зафиксировано всего несколько боевых применений ракет этого типа.

В ВСУ считают, что враг пытается использовать их по чрезвычайно важным целям.

Напомним, в результате ракетного удара по Винницкой области 7 августа пострадал и, информация о разрушении уточняется.