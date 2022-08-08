В ЗСУ пояснили, чому на Вінничині могли запізно оголосити повітряну тривогу під час ракетного удару

Російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал" для нанесенная удару по військових об’єктах у Вінницькій області 7 серпня. Під час цієї атаки в регіоні з запізненням увімкнули повітряну тривогу, що було пов'язано з тактико-технічними характеристики ракети "Кинджал".

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В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Х-47М "Кинджал" — найновіший тип ракет, який є на озброєнні Росії. Бойова частина ракети становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год.

"Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год. Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її", — пояснили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що після прийняття на озброєння російської армії у 2018 році, випустили усього декілька десятків Х-47М. При цьому з 24 лютого зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу.

В ЗСУ вважать, що ворог намагається використовувати їх по надзвичайно важливих цілях.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Вінницькій області 7 серпня є постраждалі, інформація про руйнування уточняється.