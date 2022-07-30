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ВСУ уничтожили российский штурмовик в Донецкой области
Военнослужащие 25 Сичеславской воздушно-десантной бригады уничтожили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! Вчера, 29 июля, в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов!", — сказано в сообщении.
Напомним, За сутки 29 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 170 оккупантов. Таким образом с начала вторжения российская армия потеряла 40 670 военнослужащих.
Также с начала вторжения 24 февраля по состоянию на утро 30 июля ВСУ уничтожили 1759 российских танков(10 за сутки 29 июля), 3995 боевых бронированных машин(8 за 29 июля), 906 артиллерийских систем(6 за 29 июля), а также 733 БПЛА оперативно-тактического уровня(2 за 29 июля).Подписывайтесь на наш YouTube канал