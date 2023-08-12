ВСУ выбили российскую ДРГ, вторгшуюся на север Сумской области

Украинские войска 12 августа вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой на севере Сумской области, нанеся ей потери. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, происшествие случилось недалеко от одного из сел пограничной Знобь-Новгородской поселковой общины, которая находится в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск.

"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", - отметил командующий.

Он отметил, что шквальный огонь украинских защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины. Отход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами калибра 120 мм.

В свою очередь, как сообщила вечером субботы Сумская областная военная администрация, в течение дня россияне совершили пять обстрелов приграничья, всего было зафиксировано 49 взрывов. Относительно Знобь-Новгородской общины отмечено, что там было "совершено 35 взрывов из миномета".

Кроме того, из миномета враг ударил по Краснопольской общине (четыре взрыва), девять мин сбросил на территорию Белопольской общины, а также зафиксирован один взрыв в Новослободской общине. По предварительным данным, человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры не было.

Напомним также, что, по данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки в Сумской области было обстреляно несколько приграничных населенных пунктов, в том числе на севере региона - город Середина-Буда.