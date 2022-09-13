ВСУ за два часа сбили два российских бомбардировщика

Зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины с 14:00 до 16:00 13 сентября удалось уничтожить три воздушных цели. Как говорится в сообщении ВС ВСУ в соцсетях, одной из них стал беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

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В Херсонской области военнослужащие 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

В свою очередь, в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" "приземлили" штурмовик Су-25 оккупантов.

Ранее же во вторник в Воздушных силах также сообщили, что на освобожденных ВСУ территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты: так, у Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808 из состава 47-го авиационного полка (Воронеж).

Отметим, что по официальным данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 13 сентября в Украине за время вторжения РФ было уничтожено 244 российских самолета (в частности, один за предыдущие сутки), 213 вертолетов и 904 БПЛА.