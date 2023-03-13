ВСУ за сутки отбили более 100 атак оккупантов на пяти направлениях, – Генштаб

Украинские военные в течение суток отразили 102 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где оккупанты, несмотря на значительные потери, продолжают наступательные действия. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром 13 марта.

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За прошедшие сутки россияне нанесли три ракетных удара по Украине, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры Славянска Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирования наступательных группировок не выявлено. При этом в приграничных районах Белгородской области РФ продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Великий Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Двуречная, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменское. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения. Это, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонные действия. Обстрелам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка Херсонской области; Тамарино и Очаков Николаевской области.

В то же время украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу россиян, а также шесть ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два состава боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.