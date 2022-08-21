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ВВС сбили три российских беспилотника над Херсонщиной

ВВС сбили три российских беспилотника над Херсонщиной

Военнослужащие воздушного командования “Юг” сбили три российских разведовательных беспилотника над Херсонской областью. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования “Юг”.

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"21 августа, в промежуток времени с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонщиной, воинами воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан-10", которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", - сказано в сообщении.

Напомним, всего с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля по 21 августа ВСУ уничтожили 806 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Автор:
Степан Крьока