- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ВВС сбили три российских беспилотника над Херсонщиной
Военнослужащие воздушного командования “Юг” сбили три российских разведовательных беспилотника над Херсонской областью. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования “Юг”.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"21 августа, в промежуток времени с 12.00 до 13.00 часов, в небе над Херсонщиной, воинами воздушного командования "Юг" были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, предположительно "Орлан-10", которыми враг пытался проводить воздушную разведку и корректировал огонь артиллерии", - сказано в сообщении.
Напомним, всего с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля по 21 августа ВСУ уничтожили 806 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.