- Тип
- Обновлено
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Взрывы прогремели в нескольких районах Киева, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве 31 декабря прогремели взрывы в нескольких районах, в результате чего повреждены здания отелей, есть погибший и раненые.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница", - отметил он.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в двух местах взрывов в Соломенском районе погиб пожилой мужчина. Кроме того, еще несколько человек пострадали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что раненого журналиста зовут Ватару Секита, он работает в издании Асахи Симбун.
В общей сложности, по информации Кличко, в столице в результате атаки россиян пострадали 20 человек.
Также в КМВА сообщили, что в Печерском районе вблизи станции метро "Дворец Украина" есть попадание в гостиницу.
Кирилл Тимошенко опубликовал фото и видео поврежденного здания гостиницы в Печерском районе.
По информации Тимошенко, в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. Кроме того, есть разрушения в Днепровском районе.
Также он опубликовал видео с последствиями атаки на Протасовом Яру.
Отметим, 31 декабря на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.