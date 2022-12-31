Взрывы прогремели в нескольких районах Киева, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве 31 декабря прогремели взрывы в нескольких районах, в результате чего повреждены здания отелей, есть погибший и раненые.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница", - отметил он.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в двух местах взрывов в Соломенском районе погиб пожилой мужчина. Кроме того, еще несколько человек пострадали.

Также во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что раненого журналиста зовут Ватару Секита, он работает в издании Асахи Симбун.

В общей сложности, по информации Кличко, в столице в результате атаки россиян пострадали 20 человек.



Также в КМВА сообщили, что в Печерском районе вблизи станции метро "Дворец Украина" есть попадание в гостиницу.

Кирилл Тимошенко опубликовал фото и видео поврежденного здания гостиницы в Печерском районе.

По информации Тимошенко, в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль. Кроме того, есть разрушения в Днепровском районе.

Также он опубликовал видео с последствиями атаки на Протасовом Яру.

Отметим, 31 декабря на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.