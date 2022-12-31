В нескольких областях аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов

В нескольких областях Украины возможны аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных областных военных администраций.

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"В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможные внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не длительными. Верим в ПВО! Слава Украине!", - написал в своем телеграмм-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также глава Николаевской ОВА Виталий КИМ сообщил, что в области возможны ограничения по энергетике в области, чтобы уменьшить потенциальные повреждения.

"Сейчас во многих областях продолжается воздушная тревога. В связи с угрозой ракетных обстрелов по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии", - сообщил начальник Черкасской ОВ Игорь Табурец.

Житомирский городской голова Игорь Сухомлин на своей странице в Facebook сообщил, что в городе технические отключения электроэнергии.

"Это технические отключения из-за угрозы ракетного удара. Как видим, россияне и в предновогоднее время остаются в своем амплуа. Но они точно не испортят нам праздник. Пока водоканал работает, электричество включим уже после того, как угроза пройдет. Сейчас надежда на наши ВСУ и ПВО", - сказал Сухомлин.

Напомним, в ДТЭК пообещали сделать все возможное, чтобы на Новый год в Киеве и области не отключали свет.

24 декабря, когда христиане западного обряда отмечали Рождество, графики стабилизационных и аварийных отключений не применялись на значительной территории Украины. Однако энергосистема Украины все еще серьезно повреждена в результате российских обстрелов, адефицит мощности остается значительным .