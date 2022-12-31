В кількох областях аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів

В кількох областях України можливі аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів. Про це повідомляють телеграм-канали місцевих обласних військових адміністрацій.

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"У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки і ми зробимо все, щоб вони були не тривалими. Віримо в ППО! Слава Україні!", - написав у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій КІМ повідомив, що в області можливі обмеження по енергетиці в області щоби зменшити потенційні пошкодження

"Зараз у багатьох областях триває повітряна тривога. У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкащині можливі аварійні відключення електроенергії", - повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Житомирський міський голова Ігор Сухомлин на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в місті технічні відключення електроенергії.

"Це технічні відключення через загрозу ракетного удару. Як бачимо, росіяни і в передноворічний час залишаються в своєму амплуа. Але вони точно не зіпсують нам свято. Наразі водоканал працює, електрику включимо вже після того, як загроза мине. Зараз надія на наші ЗСУ і ППО", - сказав Сухомлин.

Нагадаємо, в ДТЕК пообіцяли зробити все можливе, щоб на Новий рік в Києві та області не відключали світло.

24 грудня, коли християни західного обряду відзначали Різдво, графіки стабілізаційних та аварійних відключень не застосовувались на значній території України. Однак енергосистема України все ще серйозно пошкоджена внаслідок російських обстрілів, а дефіцит потужності залишається значним.