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За сутки ВСУ уничтожили 1060 окупантов
В сутки 6 марта Вооруженные силы Украины уничтожили 1060 российских военных. Таким образом, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 7 марта 2023 года составляют 154 830 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 7 марта ВСУ уничтожили 3432 российских танка(9 за 6 марта), 6714 боевых бронированных машин(11 за 6 марта), 2456 артиллерийских систем(23 за 6 марта), 253 средства ПВО(3 за 6 марта), 303 самолета (1 за 6 марта), а также 2059 БПЛА оперативно-тактического уровня (9 за 6 марта).
Напомним, 6 марта ВСУ отразили более 140 вражеских атак на 5 направлениях. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.