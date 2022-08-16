За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов

За сутки 15 августа Вооруженные силы Украины уничтожили 150 российских военных. Таким образом общие потери России с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по состоянию на утро 15 августа составляют 43 900 военнослужащих. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 16 августа ВСУ уничтожили 1880 танков(4 за 15 августа), 4152 боевых бронированных машин(11 за 16 августа), 989 артиллерийских систем(4 за 15 августа), 263 РСЗО(2 за 15 августа), 196 вертолетов(1 за 15 августа), а также 790 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, согласно последней оценке американской разведки и военных, 500 российских военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения в ходе боевых действий в Украине.