За сутки 3 сентября Вооруженные силы уничтожили 450 российских военных. Таким образом с начала полномасштабной военной агрессии потери российской армии составляют 49 500 личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также по состоянию на утро 4 сентября ВСУ уничтожили 2049 росскийских танков(15 за 3 сентября), 4430 боевых бронированных машин(27 за 3 сентября), 1147 артиллерийских систем(13 за 3 сентября), 294 РСЗО(1 за 3 сентября), 156 средств ПВО(1 за третье сентября), 236 семолетов(1 за 3 сентября) и 206 вертолетов(1 за третье сентября).

Напомним, 3 сентября украинским силам обороны удалось успешно отразить очередные наступательные и штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема и Зайцево, а также Авдеевка и Марьинка.