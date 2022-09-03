ВСУ успешно отразили очередные атаки возле Авдеевки, Марьинки и в районе Бахмута - Генштаб

Украинским силам обороны удалось успешно отразить очередные наступательные и штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема и Зайцево, а также Авдеевка и Марьинка. Об этом сообщается в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил. На других направлениях противник вел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксированы обстрелы:

на Северском направлении - трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской области;

на Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцевка;

на Славянском направлении – Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;

на Краматорском направлении – Богородичное, Райгородок, Северск;

на Бахмутском направлении – Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении – Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

на Запорожском направлении – Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка и других.

"На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего - более 30 вылетов", - сообщают в Генштабе.

Также там отмечают, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок украинская авиация совершила "более пяти" ударов, во время которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, противовоздушной обороны и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобугском направлениях. Подразделениями ПВО украинских войск на разных направлениях уничтожен один вертолет, три БПЛА и пять крылатых ракет "Калибр".

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Потери уточняются", - сказано в сообщении.

Также, как указывают в Генштабе, уничтожена вражеская техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.