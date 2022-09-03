Оккупанты обстреляли Сумскую область

Российские военные в ночь на 3 сентября обстреляли Сумскую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"Ночь сегодня была тихой. Но утро началось с обстрела Великописаревской общины, 5 минометных прилетов в половине девятого утра. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам!", - написал он.

Напомним, российские военные нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, а также вели обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области от Кураховской до Звановской громад.

Также Вооруженные силы Украины в ночь на 3 сентября сбили 5 ракет, которые российские военные выпустили по городу Днепр.