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За сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов

За сутки 6 ноября бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 530 оккупантов. Таким образом, потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 ноября по 7 ноября составляют 76 640 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Также с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 7 ноября ВСУ уничтожили 2771 танк(6 в сутки 6 ноября), 5630 боевых бронированных маших(19 за 6 ноября), 1782 артиллерийские системы(1 за 6 ноября), и 1472 БПЛА оперативно-тактического .

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 530 оккупантов

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что с момента полномасштабного вторжения уничтожено вдвое больше российских самолетов, чем в советско-афганской войне. Таким образом, Россия потеряла преимущество в воздухе над Украиной.

Автор:
Степан Крьока