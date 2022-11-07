Росія втратила перевагу у повітрі, - розвідка Британї

З моменту повномасштабного вторгнення знищено вдвічі більше російських літаків, ніж у радянсько-афганській війні. Тому навряд чи найближчим часом росія зможе отримати перевагу у повітряному просторі України

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві нагадують, що 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія втратила в Україні понад удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. В Україні, за його словами, РФ втратила 278 літаків, тоді як в Афганістані - 119.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців", - зазначають у розвідці Британії.

Там зауважують, що втрати літаків РФ, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових, а час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність росії відновити бойову авіацію.

Зазначимо, розвідка Британії раніше повідомила, що окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць техніки в день під час контрнаступу українських військових, тому останніми тижнями Білорусь передала Росії зі своїх складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти за час війни в Україні втратили стільки техніки, скільки більшість армій світу не мають на озброєнні, та наголосив, що відновити ці втрати їй не вдасться.