"Відновити не вдасться": Зеленський заявив про величезні втрати РФ у техніці

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти за час війни в Україні втратили стільки техніки, скільки більшість армій світу не мають на озброєнні, та наголосив, що відновити ці втрати їй не вдасться.

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"Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", - зазначив Зеленський в відеозверненні.

За його словами, ситуація на передовій не зазнала суттєвих змін, найжорстокіші бої ведуться на Донеччині: Бахмутський напрямок, Авдіївка.

"Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Тривають активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом на фронті всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України", - наголосив президент.

Він зазначив, що продовжується робота по звільненню людей із російського полону.

"Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви. І я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій шляхом взяття в полон окупантів. Що більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, то швидше ми повернемо українців додому з Росії", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила, що перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.