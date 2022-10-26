"Восстановить не удастся": Зеленский заявил об огромных потерях РФ в технике

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты за время войны в Украине потеряли столько техники, сколько большинство армий мира не имеют на вооружении, и подчеркнул, что восстановить эти потери ей не удастся.

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"Есть результаты у Воздушных сил – сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны. Кстати, общее количество сбитых российских вертолётов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и прочей – сколько у большинства армий мира просто нет и никогда не будет на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - отметил Зеленский в видеообращении.

По его словам, ситуация на передовой не претерпела существенных изменений, самые жестокие бои ведутся в Донецкой области: Бахмутское направление, Авдеевка.

"Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои. Продолжаются активные действия на других направлениях. Хочу сегодня отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий на Луганщине. В целом на фронте повсюду укрепляем наши позиции, сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины", - подчеркнул президент.

Он отметил, что продолжается работа по освобождению людей из российского плена.

"Наша команда, которая занимается обменами, работает без перерыва. И я хочу еще раз подчеркнуть, что ускорить обмены может любое наше подразделение на передовой путем взятия в плен оккупантов. Чем больше российских военных будет в нашем обменном фонде, тем быстрее мы вернем украинцев домой из России", – добавил Зеленский.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила, что перехватила разговор, в котором один из оккупантов рассказывает отцу, что российские войска не имеют техники – один танк не едет, другой не стреляет.