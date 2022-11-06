Кремль звільняє командувачів, щоб не відповідати за невдачі в Україні – розвідка Британії

Кремль звільняє командувачів армії Росії, щоб перекласти на них провину за поразки у війні проти України.

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Про це повідомила розвідка Британії.

Повідомляється, що 3 листопада виконувачем обов'язки командувача Центрального військового округу Росії призначено генерал-майора Олександра Лінькова. Ліньков замінив генерал-полковника Олександра Лапіна, якого нібито було усунено з посади наприкінці жовтня 2022 року.

Розвідка Британії зазначає, якщо це підтвердиться, то стане черговим випадком у серії звільнень вищих російських воєначальників з початку повномасштабного вторгнення. Командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року.

"Ці звільнення є зразком звинувачень на адресу вищого російського військового командування за невдачі в досягненні цілей Росії на полі бою. Частково це, ймовірно, спроба відсторонитися і відвести провину від вищої російської влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомила, що окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць техніки в день під час контрнаступу українських військових, тому останніми тижнями Білорусь передала Росії зі своїх складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти.