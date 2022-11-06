Кремль увольняет командующих, чтобы не отвечать за неудачи в Украине – разведка Британии

Кремль увольняет командующих армией России, чтобы переложить на них вину за поражение в войне против Украины.

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Об этом сообщила разведка Британии.

Сообщается, что 3 ноября исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом России назначен генерал-майор Александр Линьков. Линьков заменил генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был отстранен от должности в конце октября 2022 года.

Разведка Британии отмечает, что если это подтвердится, то станет очередным случаем в серии увольнений высших российских военачальников с начала полномасштабного вторжения. Командующие Восточным, Южным и Западным военными округами были заменены в начале этого года.

"Эти увольнения являются примером обвинений в адрес высшего российского военного командования за неудачи в достижении целей России на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка отстраниться и отвести вину от высших российских властей", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии ранее сообщила, что оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц техники в день во время контрнаступления украинских военных, поэтому в последние недели Беларусь передала России со своих складов по меньшей мере 100 танков и боевых машин пехоты.