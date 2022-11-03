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"Ця війна є ганьбою для РФ": Залужний повідомив, скільки російських літаків знищили ЗСУ
Українські військові за час повномасштабного вторгнення знищили удвічі більше російських літаків, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків РФ, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рФ і стане причиною її руйнації!", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти за час війни в Україні втратили стільки техніки, скільки більшість армій світу не мають на озброєнні, та наголосив, що відновити ці втрати їй не вдасться.Підписуйтесь на наш Telegram канал