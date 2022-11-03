"Эта война является позором для РФ": Залужный сообщил, сколько российских самолетов уничтожили ВСУ

Украинские военные за время полномасштабного вторжения уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем Советский Союз потерял за 10 лет войны в Афганистане.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!", - отметил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты за время войны в Украине потеряли столько техники, сколько большинство армий мира не имеют на вооружении, и подчеркнул, что восстановить эти потери ей не удастся.