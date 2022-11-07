Россия потеряла преимущество в воздухе, - разведка Британии

С момента полномасштабного вторжения уничтожено вдвое больше российских самолетов, чем в советско-афганской войне. Поэтому вряд ли в ближайшее время Россия сможет получить преимущество в воздушном пространстве Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве напоминают, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. В Украине, по его словам, РФ потеряла 278 самолетов, тогда как в Афганистане – 119.

"Отсутствие у России преимущества в воздухе усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев", - отмечают в разведке Британии.

Там отмечают, что потери самолетов РФ, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых, а время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность России восстановить боевую авиацию.

Отметим, разведка Британии ранее сообщила, что оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц техники в день во время контрнаступления украинских военных, поэтому в последние недели Беларусь передала России со своих складов по меньшей мере 100 танков и боевых машин пехоты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты за время войны в Украине потеряли столько техники, сколько большинство армий мира не имеют на вооружении, и подчеркнул, что восстановить эти потери ей не удастся.