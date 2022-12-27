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За сутки ВСУ уничтожили 620 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 620 оккупантов

В сутки 26 декабря Вооруженные силы Украины ликвидировали 620 российских военных. Таким образом, общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 27 ноября составляют 103 220 человек. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

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Также с 24 февраля по состоянию на утро 27 декабря ВСУ уничтожили 6024 боевых бронированных машин (7 за 26 декабря) и 1998 артиллерийских систем (2 за 26 декабря).

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 620 оккупантов

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Автор:
Степан Крьока