За сутки ВСУ уничтожили 760 окупантов

За сутки 20 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили 760 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на 21 февраля 2023 года потери в живой силе российской армии составляют 144 440 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Также с начала полномасштабной войны по состоянию на 24 февраля ВСУ уничтожили 3326 танков (10 за 20 февраля), 6562 боевых бронированных машин (9 за 20 февраля), 2328 артиллерийских систем (4 за 20 февраля), а также 2023 БПЛА оперативно-тактического значения ( 5 за 20 февраля).

Источник: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны сообщало, что в настоящее время в России проводятся мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.