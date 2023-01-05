За сутки ВСУ уничтожили 810 оккупантов

В сутки 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили 810 российских военных. Таким образом, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 5 января составляют 109 710 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 5 января российская армия потеряла 3041 танк(3 за 4 января), 6108 боевых бронированных машин(2 за 4 января), 2051 артиллерийских систем(12 за 4 января), 426 РСЗО(2 за 4 января). ), 284 самолета (1 за 4 января), 271 вертолет (1 за 4 января), а также 1844 БПЛА оперативно-тактического уровня (2 за 4 января).

Напомним, в Главном управлении военной разведки считают, что у России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. В среднем на подготовку к массированной ракетной атаке уходит около двух недель.