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За сутки ВСУ уничтожили ориентировочно 790 российских окупантов

За сутки ВСУ уничтожили ориентировочно 790 российских окупантов
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили около 790 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. по состоянию на утро 5 января 2024 г. потери российской армии в войне составляют 363 070 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также с начала полномасштабной войны по состоянию на утро 5 января россияне потеряли в Украине:

  • танков – 6011 (+9 за 3 января);
  • боевых бронированных машин – 11142 (+14);
  • артиллерийских систем – 8604 (+30);
  • РСЗО – 949 (+2);
  • средств ПВО – 631 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6771 (+18);
  • крылатых ракет – 1786 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 463 (+40);
  • специальной техники – 1313 (+9).
Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили ориентировочно 790 российских окупантов
Потери российской армии в Украине по состоянию на утро 5 января. Данные: Генштаб ВСУ

Напомним, по оценке Управления разведки Великобритании среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.

В разведке отметили, что если потери будут продолжаться такими же темпами в течение следующего года, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны. Причем в девятилетней советско-афганской войне Советский Союз потерял 70 000 солдат.

Ранее в Разведке Британии также сообщали, что атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь на 90%.

Автор:
Алексей Козаченко