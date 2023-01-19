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За сутки захватчики 153 раза обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области
Армия страны-агрессора РФ увеличивает интенсивность обстрелов Запорожской области. В течение суток 18 января оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов региона. В настоящее время зафиксировано 28 сообщений о разрушении.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг продолжает террористическую деятельность, тренируя профессионализм своих убийц на нашей земле. Запуская все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам, оккупанты сознательно идут на военные преступления", - отметил Старух.
По его словам, 153 обстрела пережили 17 населенных пунктов области за последние сутки. В настоящее время зафиксировано 28 сообщений о разрушении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Звук, всколыхнувший среди ночи областной центр - это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую общину. Как утверждают оккупанты в своих лживых сводках, они целили в важнейший стратегический объект. Но ракета С 300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном заведении и зданиях рядом выбило все окна", - отметил Старух.
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, 17 января Запорожская область пережила рекордный 171 обстрел. В течение суток оккупанты обстреляли 26 населенных пунктов региона. Кроме того, нарушая все правила ведения войны, враг применил зажигательные боеприпасы