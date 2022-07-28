Запущенные ракеты с территории Беларуси попали на Черниговщину

С территории Беларуси с утра 28 июля было выпущено около 20 ракет. Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области.

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Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"С 5.20 до 6.30 часов 28 июля 2022 года по данным из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно о прилетах 9 ракет по территории, упавших в лесной массив Гончаровской общины Черниговской области. Также сработала наша система противовоздушной обороны.

"После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО", - сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

В то же время о запусках ракет сообщил Telegram-канал "Белорусский Гаюн". По их данным, с территории Беларуси было выпущено 25 ракет для удара по Украине.

Отмечается, что пуски ракет были с аэродрома Зябривка, недалеко от белорусского города Гомель. Все запуски прошли в течение часа.

Кроме того, ракетный удар с утра 28 июля был нанесен также по Вышгородскому району Киевской области.