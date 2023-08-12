Захватчики нанесли четыре ракетных удара по Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 11 августа вражеская армия ударила по 28 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам Запорожской области.

"Зафиксировано 54 артобстрела по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Полтавки, Левадного, Щербаков, Темировки, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавнив Червонов, Павлов" Малашко.

Он добавил, что военные РФ трижды обстреляли из РСЗО Темировку и Лобково, осуществили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, 4 ракетных удара пришлись по Камышевахе, запустили БПЛА по Запорожью, Гуляйпольскому и Красному.

За сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, российская армия вечером 10 августа в очередной раз нанесла удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. В результате обстрела один человек погиб, еще девять получили ранения.