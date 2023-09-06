Захватчики обстреляли четыре района Харьковщины: нанесли удар управляемой авиабомбой

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района поврежден дом.

В селе Чернещина Изюмского района из-за вражеских обстрелов горела трава на открытой территории.

Также в селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, произошел масштабный лесной пожар.

Как сообщил глава области, за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Кроме того, в Харьковской области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,3 га территории и обезвредили 249 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне по селу Чернещина Изюмского района враг нанес 2 удара управляемыми авиабомбами. Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание у частного дома.