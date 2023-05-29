Захватчики обстреляли поселок в Херсонской области, чем убили мужчину

Российские оккупанты 29 мая обстреляли поселок Казацкое в Херсонской области, в результате чего погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Также с десяток "прилетов" зафиксирован по селу Золотая Балка. Там из-за попадания вражеских снарядов поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

В Херсонской областной прокуратуре проинформировали, что после обстрела, в результате которого погиб мужчина, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По предварительным данным, оккупанты совершили атаку с артиллерии, повредив жилые дома мирных жителей.

Напомним, в течение 28 мая захватчики 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.