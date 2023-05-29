Оккупанты выпустили 300 снарядов по Херсонщине: один человек получил ранение

Российские оккупационные войска в течение суток 28 мая 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз, выпустив 26 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание больницы и завода Бериславского района", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 65 человек.

Накануне враг 71 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.