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Захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции (ВИДЕО)
Утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
По его словам, утром в Херсоне российские войска из артиллерии обстреляли троллейбус.
В результате российской агрессии погиб 49-летний сержант полиции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще двое пассажиров получили тяжелые ранения. Это мужчины 33 и 57 лет.
Их госпитализировали в больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.
Все нужные службы работают на месте.
Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 18 сентября 95 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения.