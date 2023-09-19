Захватчики обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции (ВИДЕО)

Утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки РФ погиб сержант полиции. Также ранения получили двое пассажиров.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, утром в Херсоне российские войска из артиллерии обстреляли троллейбус.

В результате российской агрессии погиб 49-летний сержант полиции.

Еще двое пассажиров получили тяжелые ранения. Это мужчины 33 и 57 лет.

Их госпитализировали в больницу. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.

Все нужные службы работают на месте.

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 18 сентября 95 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения.