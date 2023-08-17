Захватчики ударили ракетами и авиабомбами по Харьковщине: один человек погиб

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня около 6:50 враг обстрелял село Кившаровка Купянского района. Поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

В результате удара управляемыми авиабомбами по селу Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере 4 частных дома.

Также по пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю, без разрушений и пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура.

Кроме того, в селе Покаляне Чугуевского района разрушен частный дом, произошел пожар.

В селе Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

Также в районе села Большая Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

Синегубов отметил, что в результате обстрелов Купянска поврежден частный дом. Тяжелое ранение получил мужчина около 55 лет, умерший в больнице. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители.

"На Купянском направлении российские оккупанты пытались идти в наступление в районе Сеньковки. Под огнем наших защитников отступили с потерями", - сообщил глава области.

Напомним, на Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по сельхозпредприятию и жилым домам. Также враг нанес удары дронами типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района.