Захватчики управляемой авиабомбой ударили по Орехову

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 8 июля вражеская армия ударила по 15 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, управляемой авиабомбой рашисты ударили по Орехову, из РСЗО обстреляли Красное, Новодаровку и Темировку, 42 артиллерийских удара пришлись по Гуляйполю, Железнодорожному, Орехову, Ольговскому, Преображенке, Степногорску.

За сутки разрушения получили 24 гражданских объекта: жилые дома, хозяйственные постройки, другое имущество людей.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне оккупанты совершили 62 обстрела 15 городов и сел Запорожской области. Двое жителей Преображенки получили ранения - 63-летняя женщина и 47-летний мужчина. Их оперативно доставили в больницу.