Захватчики выпустили пять ракет по Николаевщине

Российские войска ночью совершили ракетный обстрел Николаевской области. Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По предварительной информации от ОК "Юг", 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую общины", - отметил Ким.

По его словам, повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытую территорию.

"За пределами предприятия загорелась сухая трава, пожар ликвидирован в 01:20 подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области", - уточнил Ким.

Он добавил, что информация о повреждениях уточняется.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.