Апелляционный суд отменил сделку 2002 года о продаже Ferrexpo 40% Полтавского ГОКа

Горнорудная компания Ferrexpo plc заявляет, что Северный апелляционный суд признал недействительным заключенный в 2002 году договор купли-продажи 40,19% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавского горно-обогатительного комбината). Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

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"Компания получила решение суда апелляционной инстанции по иску, в котором говорится, что договор купли-продажи акций, заключенный в 2002 году, является недействительным и 40,19% FPM должны быть переданы заявителям", - сказано в нем.

Отмечается, что Ferrexpo продолжит защищать интересы компании и ее акционеров и сейчас изучает все варианты дальнейших действий, включая право на обжалование этого решения в Верховном суде.

В 2002 году четыре кипрских компании – Trimcroft Services, Emsworth Assets, Calefort Developments и Gilson Investments, ранее входивших в российскую группу VS Energy, продали свои доли в ПГОКе лицам, связанным с нынешним мажоритарным владельцем Ferrexpo, бывшим депутатом Верховной Рады Константином Жеваго. В частности, Gilson имела долю в 6,59%, Emsworth и Calefort – по 12,14%, Trimcroft – 9,32%.

После этого было проведено несколько дополнительных эмиссий акций, серия других перепродаж, а также принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров в рамках процедуры squeeze-out, в результате чего единственным акционером ПГОКа стала Ferrexpo.

Еще в 2005 году четыре упомянутых компании обратились в суд с иском о признании договора купли-продажи и проведении допэмиссий недействительными. По итогу спора, длившегося около 10 лет, Высший хозяйственный суд в феврале 2015 года истцам окончательно отказал.

Однако осенью 2020 года экс-акционеры ПГОКа снова обжаловали сделку, и 27 мая 2021 года Хозяйственный суд Киева принял решение об отказе в удовлетворении их иска в полном объеме, которое и было обжаловано в Северном апелляционном суде.